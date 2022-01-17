Волосы торчком и круглый живот: молодая жена Цекало показала, как он выглядит в домашней обстановке

На художнице с казахстанскими корнями Дарине Эрвин Александр Цекало женился. в 2019-м. Пара живет в США, на берегу океана. Известно, что Дарина получила юридическое и актерское образование, но занимается тем, что рисует картины. В этой области она самоучка.

В своем инстаграме Дарина часто показывает свои работы и собственные фотографии. На этот раз она поделилась совместным с мужем снимком. На фото Александр был с взъерошенными волосами и серой футболке, которая обтянула его кругленький живот.

Напомним, с предыдущей женой – Викторией Галушкой, которая является сестрой Веры Брежневой, Цекало развелся после десяти лет брака. Виктория родила ему двоих детей – сына и дочь, а сейчас живет в Москве.

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