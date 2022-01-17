Аж блестит от солнца: Каменских в бикини подразнила «ложбинкой греха» на пляже

Певица отдыхает в Мексике и часто позирует себе на память.

Украинская поп-дива Настя Каменских отдыхает с мужем в Мексике. Звездная чета решила продлить себе каникулы по полной – пока все возвращались из отпусков и начинали приступать к работе, экс-дуэт «Потап и Настя» в это время направлялся к землям майя.

Оттуда Каменских продолжает радовать фолловеров в Instagram и TikTok летними кадрами. Фото в бикини, танцы в шортиках, видео с мужем в обнимку и без него – Настя с камерой практически не расстается. Вот и сейчас, придя на пляж, она первым делом запечатлела себя на берегу.

Каменских выбрала пикантный ракурс, в центре которого первое, что оказывается доступно взору зрителя, — это ее декольте в купальнике, поэтично выражаясь, «ложбинка греха». Бюст уже красиво загорел, и Каменских показала, как он переливается в тени и на солнце.

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