«Мой любимый храпунцель»: Настя Каменских показала совместные с Потапом кадры из спальни

Настя Каменских и Потап завоевали любовь и популярность среди фанатов более десяти лет назад. Пара исполняла заводные песни на сцене, а в жизни строила любовь. Только в 2019-м стало известно, что они сыграли свадьбу.

В своем инстаграме Настя опубликовала юмористический ролик, на котором запечатлела спящего мужа.

«Мой любимый храпунцель», — подписала видео Каменских.

Фанаты оценили чувство юмора жгучей брюнетки.

«По шапке не получила? Очень даже музыкально храпит! Такой смешной», — писали пользователи Сети.

Напомним, несколько лет назад Настя Каменских начала строить сольную карьеру, а также активно развивать свои соцсети. Певица не упускает возможности показать фанатам моменты своей жизни.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.