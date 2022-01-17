Веселая, модная и артистичная: Лиза Галкина на пороге замка укуталась в белую шубку с заячьими ушками

Дочка Аллы Пугачевой и Максима Галкина вернулась из школы в приподнятом настроении.

Двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина, восьмилетние Лиза и Гарри, уже приступили к школе после новогодних каникул. И глава семейства не забыл запечатлеть, как дети вернулись домой в первый учебный день в году с занятий.

В кадр попала кутающаяся в модную белую шубку с заячьими ушками на капюшоне Лиза Галкина. Девочка еще не успела раздеться — отец поймал ее буквально на пороге. Увидев камеру в папиных руках, дочка тут же включила весь свой артистизм и харизму.

«Вот мой Максим Галкин папа!», — стала играть на камеру Лиза. И представила папу: «Максим Александрович Галкин. А мама – Алла Борисовна Пугачева!».

Мама Алла находилась тут же рядом, она ненадолго появилась в кадре и быстро исчезла – не любит сниматься в домашних видео.

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