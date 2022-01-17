Прямиком из Великого Устюга: Лиза Галкина с братом примерили одинаковые подарки от Деда Мороза

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина как все остальные их ровесники обожают подарки. И Дед Мороз в этом году не только исполнил из желания, которые они писали ему в письме, но и одарил сувенирами из Великого Устюга.

Лиза и Гарри Галкины примерили подарки от зимнего волшебника – красные шапочки-бини и шарфики пришлись деткам впору. Ребята позировали для общего фото вместе с племянницей Клавой Земцовой и своей подругой.

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Фото появилось на фан-страничке Лизы Галкиной – у девочки еще нет собственного аккаунта в Instagram.

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