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«Мяу!»: располневшая Бузова взвыла по-кошачьи, когда примерила леопардовое прозрачное платье и колготки

Тотальный кошачий наряд произвел на певицу больше впечатление.

«Мяу!»: располневшая Бузова взвыла по-кошачьи, когда примерила леопардовое прозрачное платье и колготки
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Певица Ольга Бузова завершила свои скандальные каникулы в Куршевеле и с новыми силами приступила к работе. Будни охватили ее с головой, но про онлайн-жизнь красотка не стала забывать и по традиции показала немного закулисья со съемок.

«Это единственное, что я могу вам сегодня показать!», — подчеркнула Бузова, представ перед зеркалом.

Поющая телеведущая была в образе. Судя по всему, съемки прошли в кошачьей тематике, поскольку на звезде было прозрачное платье с характерным хищным принтом и колготки, обтянувшие располневшие бедра. «Мяу!», — взвыла Бузова, вообразив себя кошкой.

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