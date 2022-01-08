Учинила бесстыдство: Бузова в Куршевеле спустила штаны и показала всем располневший тыл в стрингах

Многие знаменитости на продолжительные январские каникулы улетели в жаркие страны. Виктория Боня, Ксения Бородина, Полина Гагарина, Анастасия Волочкова и еще дюжина красоток ежедневно радуют своих поклонников снимками в бикини.
А Ольга Бузова улетела в снежный Куршевель, кататься на горных лыжах. И, по всей видимости, приревновала публику к чужим прелестям в бикини.
«Залезла в Instagram, смотрю, все выставляют свои с…, ж… Ну я тоже сняла свою», — призналась звезда.
Она долго томила в ожидании свою публику, но в конце концов сжалилась и опубликовала видео с бесстыдством: она спустила штаны прямо в туалете и покрутила в камеру своим располневшим тылом в стрингах, демонстрируя его всем своим 20 миллионам фолловеров.
«Быть, а не казаться. Для непонимающих: все свое. От слова «все», — написала красотка.
Кстати, Бузова за последнее время довольно серьезно располнела. Сама красотка винит в этом драники и колбаску, которыми ее потчевали еще в Минске на съемках шоу. Более того, она грешит ночами, уплетая горячие бутерброды с колбасой и сыром.
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