А во лбу звезда горит: Бузова в роскошных мехах и блестящих шортах запечатлелась возле елочки

Певица и телеведущая Ольга Бузова с первого дня в новом году уже работает. После ночного застолья в тот же день она улетела в один из российских городов, чтобы выступить на уличном концерте. В плотном графике звезда едва нашла время для себя и на Рождество отдыхает.

Бузова улетела на горный курорт, угадать который она просила своих фолловеров. Кто-то заметил, что это Куршавель, где любят отдыхать российские миллионеры и звезды.

В рождественскую ночь Бузова как следует нарядилась и вышла в ресторан. Здесь она запечатлелась на память у елочки, облаченная в роскошные меха и мини-шортики. Красотка встала так, что на лбу у нее разместилась звезда, которая висела в качестве украшения сзади.

А потом началось застолье. Бузова не стала ограничивать себя в угощениях, выбирая аппетитные дорогие блюда. И пообещала, что с Рождества сядет на диету.

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