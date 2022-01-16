«Абсолютное счастье»: партнер Марии Мироновой по «Танцам со звездами» рассыпался в комплиментах актрисе

Евгений Папунаишвили признался, что в восторге от своей партнерши по проекту.

На телеканале «Россия» в это воскресенье, 16 января, состоялась премьера тринадцатого сезона популярного шоу «Танцы со звездами».

Под номером два на паркет вышли актриса Мария Миронова и ее партнер, известный хореограф Евгений Папунаишвили.

Было очевидно, что Марии Мироновой номер дался тяжело. После выступления актриса не могла перевести дыхание. Но при этом призналась, что очень рада участию в проекте, поскольку с детства мечтала быть балериной.

«У меня удивительный партнер, — сказала Мария Миронова о Евгении Папунаишвили. – Это человек, который меня поддерживает. Хулиганила сегодня гораздо больше я, чем он».

Евгений Папунаишвили, в свою очередь, признался, что рад вновь быть участником шоу «Танцы со звездами».

«Я испытываю чувство абсолютного счастья, — признался он. — Волнение и невероятное счастье от выхода на паркет. У меня фантастическая партнерша».

Мария Миронова и Евгений Папунаишвили получили невысокие оценки жюри и надеются на поддержку поклонников.

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