«Бачатой меня сразу откачал»: Мария Миронова рассказала, как экс-возлюбленный Ксении Собчак привел ее в форму

Дочь актера Андрея Миронова — Мария Миронова — станет одной из участниц нового сезона «Танцев со звездами». Знаменитость поделилась эмоциями от своего партнера.

В паре с Марией Мироновой оказался бывший бойфренд телеведущей Ксении Собчак. Танцор Евгений Папунаишвили помог актрисе вспомнить, что такое интенсивные физические нагрузки.

Мария призналась, что долго думала над предложением пойти на проект. Однако после знакомства со своим партнером у артистки улетучились все сомнения.

«Сомнения были: за последние два года после родов я абсолютно выскочила из формы, танцевальной в том числе. Но Женя Папунаишвили ламбадой и бачатой меня сразу откачал. У меня сильно перфекционное отношение к проекту, хотелось бы очень классно и здорово все сделать. Мы каждый день много тренируемся. Хотелось бы даже еще больше, по 6–8 часов, но из-за физического состояния так не получается», — рассказала Миронова для 7days.

Отметим, что в шоу также примут участие актеры Дмитрий Харатьян, Александра Ревенко, Марина Зудина. К ним присоединятся ведущий Владимир Маркони, а также музыкант Ваня Дмитриенко.

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