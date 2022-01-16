Ну и хохотун растет! Топурия показала милые домашние игры со своим маленьким сыном

21 января сыну Кети Топурии от второго мужа бизнесмена Льва Деньгова Адаму исполнится годик. Певица также воспитывает дочку Оливию от первого брака со Львом Гейхманом.

Своего младшего наследника звезда российской сцены не любит показывать широкой публике. И лишь иногда Адам появляется на кадрах Кети Топурии в социальных сетях.

На этот раз ребенок засветился в stories Instagram артистки. Кети выложила в Сеть забавные игры с малышом. Адам, сидя на коленях у мамы, клал свои маленькие ножки на стол, а когда она убирала их, просто заливался от смеха.

Отметим, что у мужа Кети Топурии также есть двое старших наследников от первого брака: сын Леонид и дочь Шошана.

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