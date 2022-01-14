«На одной волне»: Дмитрий Тарасов показал подросшего сына Лешу на Мальдивах

Футболист стал отцом в третий раз в октябре прошлого года.

В одном из последних Stories личного микроблога спортсмена Дмитрия Тарасова появилась запись с участием его сына Леши. Малыш подрос и отправился в свое первое путешествие.

Сыну Тарасова повезло, мальчику нет и года, а он уже побывал на Мальдивах. Тарасов-младший в ярких плавках нырял вместе со своим знаменитым папой.

Дмитрий похвастался своим богатырем, искупав его в голубой воде океана.

«На одной волне с сыном. Леха балдеет, карапузик!» — отметил отец мальчика.

Малыш по команде отца задерживал дыхание и нырял в воду. Пока отец Леши учил сына плавать, их мама стала семейным оператором. Поклонники Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова остались в восторге от свежего ролика знаменитостей:

«Красивая и счастливая семья», «Какие вы классные!», «Какие цветочки!», «Классная пара и детки», «Такие милашки», «Леха подрос!», «Великолепная семья».

Напомним, ранее была названа сумма, которую Дмитрий Тарасов платит за одну ночь на вилле на Мальдивских островах.

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