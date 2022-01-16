«Это не фанат»: Канье Уэст рассказал, почему избил мужчину, попросившего автограф

Рэпер был на взводе из-за сложной ситуации со своей бывшей женой.

Американский рэпер Канье Уэст подробно прокомментировал ночной инцидент в Лос-Анджелесе, когда он избил фаната, попросившего автограф.

44-летний артист признался, что в ту ночь он очень устал после записи двух песен, вернулся домой и тут его ждал удар. На самом деле он отправил свою кузину, поговорит с бывшей женой Ким Кардашьян, дабы родственница помогли уладить противоречия между бывшими супругами. Однако женщина не справились со своей миссией, и от этого рэпер вышел из себя. И тут под горячую руку ему попался приставучий фанат.

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Ведущий шоу Hollywood Unlocked спросил у звезды, что не так сделал злополучный поклонник – нарушил личные границы артиста, выказывал неуважение или насмехался?

«Там было все, но это то, чем должен быть Голливуд! – ответил Канье. — Слушайте, я люблю папарацци, я люблю прессу, люблю СМИ, но потом они посылают этих двоих, вероятно, как каких-то агентов или что-то в этом роде, чтобы реально накалить ситуацию».

Далее в интервью Уэст отметил, что избытый был не его поклонником, а человеком, который берет автографы, чтобы заработать на них деньги.

«Это то же самое, что и папарацци, это не фанат. Это кто-то, кто использует ваш образ, кто, вероятно, даже никогда не слушал ваши песни», — сказал рэпер, отметив, что его используют все, кому не лень.

Несмотря на оправдания артиста, полиция Лос-Анджелеса проводит расследования по факту избиения человека на улице, и для звезды это может закончиться суровым наказанием.

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