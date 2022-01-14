Грозит срок: Канье Уэст избил фаната в Лос-Анджелесе

Рэпер может лишиться свободы на полгода.

Американский рэпер Канье Уэст подозревается в избиении фаната. Все случилось в Лос-Анджелесе. Поклонник подошел к музыканту, чтобы попросить автограф, а тот грубо оттолкнул его, после начал избивать. Полиция уже изучает кадры видео, на котором мужчина лежит на асфальте.

Также Канье яростно кричал на женщину, которая была рядом. TMZ пишет, что это, вероятно, было двоюродная сестра Уэста.

Если следствие решит, что Канье причастен к избиению, то ему грозит до шести месяцев тюремного заключения.

Напомним, ранее стало известно, что рэпер собирается приехать в Россию, чтобы встретиться с Владимиром Путиным, а также записать трек с Эмином Агаларовым. Позже представитель музыканта опроверг эти данные.

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