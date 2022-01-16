«Никакого Давы и Гусейна»: продюсер «Холостяка» поделился подробностями нового сезона

В предверии свежего сезона «Холостяка» на ТНТ продюсер шоу оставил свои комментарии по поводу нового главного участника.

Армен Оганян признался, что поклонницам «Холостяка» не стоит ждать в новом сезоне шоуменов Давида Манукяна и Гусейна Гасанова.

Отметим, что в течение прошлого года в Сети сплывали имена Гасанова и Манукяна как возможных кандидатов на участие в шоу «Холостяк». Однако продюсер самого романтичного шоу страны опроверг эту информацию.

«Никакого Давы и Гусейна!» – прокомментировал в своем микроблоге Оганян.

К слову, фанаты проекта предположили, что следующим холостяком может стать певец Миша Марвин или актер Милош Бикович. А некоторые готовы увидеть в шоу бывшего мужа Ксении Бородиной – бизнесмена Курбана Омарова.

Напомним, в прошлом сезоне «Холостяка» главным героем был шоумен Тимати. Артист выбрал в финале модель Екатерину Сафарову. Вместе с избранницей Тимати вышел однажды на ковровую дорожку музыкальной премии. А после знаменитостей не видели вместе как пару.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.