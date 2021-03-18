Как сложилась личная жизнь главных героев шоу «Холостяк» после проекта

На ТНТ стартовал новый сезон шоу «Холостяк». На этот раз 15 девушек будут бороться за сердце рэпера Тимати. Музыкант, по традиции, устроит красоткам романтические свидания. Продюсеры проекта обещают, что нас ждет настоящая жара.

Это уже восьмой сезон шоу «Холостяк», который показывают в России. И надо сказать, что пока ни один из главных героев в нашей стране не женился на победительнице проекта. Однако отношения у некоторых участников все же были. Давайте вспомним всех поименно.

Евгений Левченко

Украинский футболист стал первооткрывателем шоу «Холостяк» в России. В финале он выбрал эффектную блондинку Олесю Ермакову. Молодые люди действительно встречались после окончания шоу, однако их роман не продлился долго. В одном из интервью спортсмен признался, что им постоянно приходилось жить на расстоянии и этот факт сломил их отношения.

Сейчас Евгений живет в Нидерландах. После расставания с Олесей он воссоединился со своей бывшей девушкой, с которой до проекта встречался пять лет — телеведущей украинского происхождения Викторией Кобленко. С 2016 года они живут в гражданском браке и воспитывают сына Кия.

Максим Чернявский

Бывший муж певицы Анны Седоковой бизнесмен Максим Чернявским стал главным героем «Холостяка» во втором сезоне. Сердце красавца покорила скромная дочь военного Мария Дригола. После окончания проекта молодые люди повстречались полгода, однако потом расстались.

Позже Максима все чаще стали замечать в компании «Мисс Россия-2014» Дарьи Сидоровой из Новосибирска. Три года назад у них родилась дочь. Живут влюбленные в Лос-Анджелесе.

Тимур Батрутдинов

Резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов удивил поклонников шоу тем, что выбрал в финале не красавицу модель с эффектной внешностью, например, Анну Устюжанину, а скромную студентку из Казани Дарью Канануху.

Все начиналось как в сказке про Золушку. «Батруха» подарил девушку заветное кольцо. Зрители почти поверили в то, что этот холостяк уж точно женится на своей избраннице. Но чуда не произошло. Через три месяца пара рассталась, так и не успев построить отношения.

Дарья рассказывала журналистам, что Тимур так и не предложил ей переехать к нему в Москву. А Тимур и вовсе не отвечал на подобные вопросы.

Сейчас Дарья замужем и воспитывает ребенка. А Батрутдинов – по-прежнему холостяк. Он не афиширует свою личную жизнь.

Юморист принимал участие еще в одном проекте ТНТ, где уже вместе со своей подругой Ольгой Бузовой искал любовь. Но и здесь поиски не увенчались успехом.

Алексей Воробьев

Алексей – единственный холостяк из всех сезонов, кто не выбрал в финале ни одну из девушек. Поклонники певца были в шоке!

До конца проекта дошли две красавицы — Наталья Горожанова и Яна Аносова. Казалось бы, обе – красивые и умные девчонки. Однако музыкант заявил, что не видит в них искренности.

«Мне чертовски неприятно слышать ложь», — говорил Алексей во время шоу.

За личной жизнью Воробьева следить непросто. СМИ то и дело печатают новости о его романах с разными женщинами – Ириной Дубцовой, Оксаной Акиньшиной, Викторией Дайнеко и другими.

В прошлом году стало известно, что Алексей собрался жениться на докторе превентивной и функциональной медицины, диетологе Наталье Зубаревой. По слухам, у молодых родился ребенок в Лос-Анджелесе. Сам музыкант эту новость оставил без комментариев.

Илья Глинников

Звезда «Интернов» Илья Глинников стал, наверное, самым искренним холостяком за всю историю проекта. Было видно, что актер едва справляется с собственными чувствами, как он терялся, краснел, бледнел на свиданиях…

В финале Илья выбрал модель Екатерину Никулину. В течение нескольких месяцев они состояли в отношениях и, казалось, наконец, поженятся. Но, к сожалению, не сложилось.

Более того, после их расставания в СМИ появилась информация, что молодые люди попали в больницу с многочисленными травмами, полученными в результате драки. Тогда ни актер, ни модель эти новости не прокомментировали.

Илью вообще не стало видно на экранах, он не снимается в популярных фильмах и сериалах. О его личной жизни тоже ничего неизвестно.

Егор Крид

За сердце российского Джастина Тимберлейка боролись очень эффектные красавицы, но в финале он выбрал модель Дарью Клюкину. Певец рассказывал в интервью, что после проекта они действительно какое-то время встречались. Однако потом расстались по инициативе Даши. Девушка встретила топ-менеджера, за которого и выла замуж.

Крид в итоге ударился в творчество. Известно, что он встречается с одной из популярных блогеров Tik-Tok Диной Саевой и Валей Карнавал. Жениться, видимо, холостяк пока не собирается, ему и так прекрасно живется.

Антон Криворотов

Стоматолог Антон Криворотов стал первым холостяком за всю историю проекта, который был немедийной личностью. Его, конечно, знали в узких кругах, но не более того.

Антон влюбился в «Холостяке» в шикарную мулатку Барбару Пино. Известно, что после проекта молодые люди жили вместе около полугода. Но и тут свадьбы не случилось – они расстались.

Барбара обвинила Антона в многочисленных изменах. А он, в свою очередь, рассказал Teleprogramma.pro в эксклюзивном интервью, что попросту потерял к ней интерес.

Сейчас Криворотов живет в Лос-Анджелесе. Увлекается музыкой и вокалом, пишет песни. Два года назад под сценическим псевдонимом Dr. Krivorotov выпустил клип на песню Monami.

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