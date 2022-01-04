«Осилила целых 40 спектаклей!»: Савичева показала фото из театральной юности

С 14 лет артистка играла в новогодних постановках для детей.

Еще до своего попадания на «Фабрику звезд – 2» Юлия Савичева была трудолюбивой артисткой.

Певица поделилась с поклонниками детской фотографией в сказочном платье. Однако это образ не со школьного утренника, а из спектакля, в котором играла юная Юля.

«В 14 лет меня утвердили на главную роль в новогоднем спектакле в храме Христа Спасителя. На фото как раз я в образе девочки Маши, которая сначала была плохой, а потом стала хорошей, — пояснила Савичева в Instagram. — Тогда я отыграла 20 спектаклей, и у меня была замена. А в следующем году я уже осилила целых 40!»

Звезда отметила, что ей всегда нравилось развлекать детишек, видеть их реакцию на волшебство и чудеса.

Напомним, что «дофабричное» детство Юлии было наполнено не только новогодними спектаклями, но и соревнованиями по бальным танцам, и участием в проектах певицы Линды. «Фабрика звезд» 2003 года сделало певицу известной на всю страну. Ей тогда было 16 лет.

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