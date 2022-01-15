Жена экс-игрока «Рубина» Олега Данченко погибла в ДТП

Возлюбленная умерла в день перехода футболиста в новую команду.

Стало известно о смерти жены бывшего футболиста футбольного клуба «Рубин» Олега Данченко. Возлюбленная спортсмена погибла в автомобильной аварии.

В пятницу, 14 января, 27-летний Данченко перешел в луганский футбольный клуб «Зари». И в этот же день его молодая жена Виктория погибла в ДТП на трассе Киев-Одесса.

Возлюбленная футболиста ехала на «Мерседесе», который на полной скорости врезался в машину KIA. Виктория получила серьезные травмы и скончалась на месте аварии, еще до приезда врачей.

Поклонники футболиста поддержали Данченко, оставив слова соболезнования в Сети:

«Какой молодой и красивой была Виктория. Как жаль, что так получилось. Сил вам, Олег!», «Олег, держись! Сложно подобрать слова…».

С Викторией Олег обручился чуть более года назад. Погибшая жена Данченко часто делилась общими снимками со спортсменом. Поклонники пары восхищались красотой девушки.

Напомним, украинский футболист в июне 2019 года подписал контракт с казанским клубом «Рубин». Всего за «Рубин» защитник Данченко провел 19 матчей.

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