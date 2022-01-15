«Девочки всегда чувствуют, когда в сексе хлопцы стараются?»: Капорин заставил смущаться Сердешнюк

Актер Евгений Капорин в сторис Instagram разместил забавный ролик, на котором он запечатлен вместе с актрисой Мариной Сердешнюк. Она в сериале «Сваты» сыграла роль Кати Беркович, возлюбленной Лехи в исполнении как раз Евгения Капорина.

На кадрах видео актер заставил смущаться свою возлюбленную.

«Катюнь, а девочки всегда чувствуют, когда в сексе хлопцы стараются? Или это неуместный вопрос?» Евгений Капорин

«Не знаю. У меня был только ты», — ответила Сердешнюк.

«А я всегда стараюсь», — заметил довольный собой Евгений Капорин.

Напомним, что седьмая часть сериала «Сваты» была показана по российскому телевидению перед самым Новым годом. На данный момент режиссеры не планируют снимать восьмую часть.

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