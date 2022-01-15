«Две прекрасные шоколадки»: Катерина Шпица поделилась редким фото с мужем

Исполнительница главной роли в фильме «Метро» Катерина Шпица разместила в личном микроблоге снимки из отпуска. Знаменитость вернулась из Доминиканы, где провела время вместе с мужем.

Актриса вышла замуж за директора сети фитнес-клубов Руслана Панова в феврале прошлого года. Шпица редко делится подробностями личной жизни, но недавно Катерина показала трогательное фото в объятиях мужа.

«Отпуск закончился, мы уже почти на взлетной полосе, а вот Stories еще будут (смешные и познавательные), я их не выкладывала сразу, потому что и со связью в отеле были проблемы, и загружать потом было лень, вернее, не хотелось тратить время на взаимодействие с соцсетями», – призналась Шпица.

«Две прекрасных шоколадки, вот на море отдыхали и дельфинов увидали», «Катюша, какие же вы замечательные», «Как мило! Вы такая счастливая рядом с мужем», – восхитились поклонники Шпицы.

Напомним, ранее Катерина Шпица пожаловалась на 2021 год. Прошлый год оказался скудным на роли для артистки.

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