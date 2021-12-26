«Бесполезно бороться с возрастом»: Шпица посетовала на то, что мало снималась в 2021 году

26 декабря актриса Катерина Шпица решила подвести свои профессиональные итоги уходящего 2021 года, хотя, по ее же словам, она не имеет привычки что-то подытоживать и делить жизнь на временные отрезки.
36-летняя артистка посчитала, что за год она сыграла одну главную роль в кино, а также одну из главных, две второстепенных и одну эпизодическую в сериалах. 16 раз ее не утверждали желаемую роль, и еще 9 раз звезда отказалась от проб сама по разным причинам.
Шпица отметила, что это «не густо», но в глобальном плане она не испытывает грусти из-за такого результата.
«Много и хорошо» в уходящем году не случилось. Относительно мало хорошего предлагали и еще меньше раз выбрали меня, — пишет Катерина в Instagram. — Несмотря на то, что всегда причину любых событий я ищу прежде всего в себе, я понимаю, что бесполезно бороться с тем, что от меня не зависит (возрастом, внешним типажом, чужими пасьянсами, связями и тому подобным). Если бы я стала плохо играть, мне бы об этом сказали. Есть кому».
«Значит, возможно, то, что во мне есть как в артисте, не так сильно востребовано на данный момент, как того хотелось бы мне, или это явления переходного возраста актрисы, или есть еще что-то, на что я не могу повлиять».
Актриса отметила, что множество премьер в 2022 году она своим поклонникам пообещать не может, но у нее есть другие планы, о которых Катерина пока умолчала.
Звезда призналась, что взамен чувствует себя как никогда цельным человеком, и ей не стыдно смотреть в глаза своему отражению в зеркале по утрам.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.