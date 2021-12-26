«Бесполезно бороться с возрастом»: Шпица посетовала на то, что мало снималась в 2021 году

Актриса сделала вывод, что то, чем она обладает, не сильно востребовано на сегодняшний день.

26 декабря актриса Катерина Шпица решила подвести свои профессиональные итоги уходящего 2021 года, хотя, по ее же словам, она не имеет привычки что-то подытоживать и делить жизнь на временные отрезки.

36-летняя артистка посчитала, что за год она сыграла одну главную роль в кино, а также одну из главных, две второстепенных и одну эпизодическую в сериалах. 16 раз ее не утверждали желаемую роль, и еще 9 раз звезда отказалась от проб сама по разным причинам.

Шпица отметила, что это «не густо», но в глобальном плане она не испытывает грусти из-за такого результата.

«Много и хорошо» в уходящем году не случилось. Относительно мало хорошего предлагали и еще меньше раз выбрали меня, — пишет Катерина в Instagram. — Несмотря на то, что всегда причину любых событий я ищу прежде всего в себе, я понимаю, что бесполезно бороться с тем, что от меня не зависит (возрастом, внешним типажом, чужими пасьянсами, связями и тому подобным). Если бы я стала плохо играть, мне бы об этом сказали. Есть кому». «Значит, возможно, то, что во мне есть как в артисте, не так сильно востребовано на данный момент, как того хотелось бы мне, или это явления переходного возраста актрисы, или есть еще что-то, на что я не могу повлиять».

Актриса отметила, что множество премьер в 2022 году она своим поклонникам пообещать не может, но у нее есть другие планы, о которых Катерина пока умолчала.

Звезда призналась, что взамен чувствует себя как никогда цельным человеком, и ей не стыдно смотреть в глаза своему отражению в зеркале по утрам.

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