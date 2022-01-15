«Малыш уже скоро родится»: Кайли Дженнер удивила слишком большим животом

В одной из последних публикаций личного микроблога зарубежной модели Кайли Дженнер появилась фотография ее огромного живота. Знаменитость готовится стать мамой.

Поклонники Дженнер умиляются фото беременной знаменитости. Напомним, что в сентябре прошлого года Кайли сообщила о своем «интересном» положении. К слову, это вторая беременность Кайли.

Дженнер уже воспитывает четырехлетнюю дочь Сторми. Отцом будущего ребенка Кайли Дженнер вновь станет американский исполнитель Трэвис Скотт.

Недавно Кайли поделилась свежим снимком своего большого живота. Брюнетка запечатлелась в белоснежном трикотажном платье с золотистыми массивными украшениями.

Дженнер подчеркнула животик обтягивающим изделием. А некоторые фолловеры посчитали, что Кайли уже вот-вот станет мамой. Настолько большим им показался животик бизнесвумен.

«Так мило, Кайли», «Как красиво», «Мне кажется, малыш уже скоро родится», «Какой милый ангел!», «Замечательная мамочка», – отметили поклонники Дженнер.

Напомним, ранее Кайли Дженнер намекнула на свадьбу с репером Трэвисом Скоттом.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.