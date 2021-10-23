Кайли Дженнер показала увеличивающийся животик и намекнула на пол ребенка

Американская модель готовится стать матерью во второй раз.

Модель Кайли Дженнер разместила в своем микроблоге снимок тени преобразившейся фигуры. Знаменитость также намекнула на пол своего будущего малыша.

Возлюбленная музыканта Трэвиса Скотта ждет появления на свет ее второго ребенка. Пока Дженнер не рассказывает, кто у нее может родиться. Однако бизнес-леди оставляет всяческие намеки своим поклонникам.

Кайли поменяла салон своей машины на голубой, оставляет подписи про синий цвет в комментариях под фото и даже шнурки для кроссовок покупает в небесных оттенках. Все это вызывает подозрения у фолловеров Дженнер. Они считают, что Кайли и Трэвис станут родителями мальчика.

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А недавно Дженнер опубликовала снимок большого животика. Знаменитость отметила, что малыш растет, поэтому ее фигура меняется вместе с ним. К слову, фантам модели это очень даже нравится.

«Это так красиво!», «Сторми должна быть в восторге», «Изумительно!», «Как это великолепно!», – восхитились беременной звездой ее подписчики.

Напомним, Дженнер и Скотт уже воспитывают дочь. Малышку зовут Сторми.

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