«Ты – гордость нашей семьи»: Валерия ласково обратилась к своей младшей падчерице

Певица Валерия и ее муж Иосиф Пригожин регулярно поздравляют в Сети своих родных и друзей с праздниками. На день рождения звездная чета старается первой обращаться к именинникам, начиная с полуночи. Поэтому вслед за мужем Валерия поспешила обратиться к своей младшей падчерице Лизе на ее 23-летие.

«Ты — гордость нашей семьи. Восхищаюсь твоей порядочностью, умом, добрым сердцем, чувством юмора, трудолюбием. Как мне радостно, что ты с малых лет стала моей подружкой, что всегда и во всем могу рассчитывать на твое понимание и поддержку. Надеюсь, ты не сомневаешься во взаимности», — ласково обратилась к дочке мужа звезда.

Напомним, что у Пригожина от двух предыдущих жен есть трое детей, у певицы Валерии – также три наследника, которых Иосиф воспитал как своих родных. Совместных детей у пары нет.

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