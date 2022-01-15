«Неплохой, с юмором, плотненький»: Семенович вслед за Волочковой нашла себе жениха на «Давай поженимся!»

Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович пришла на «Давай поженимся!» в статусе невесты. И устроила смотрины женихов, заручившись поддержкой Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой.

На шоу за сердце Анны пришли бороться Юрий, владелец агентства недвижимости, телохранитель Юрий и отец со стажем Максим. Семенович не стала скрывать, что ей нужен состоятельный жених, потому что содержать мужчину она не намерена.

Глаз Семенович зацепился за первого претендента, Юрия. С мужчиной певица оказалась знакома, к тому же он пообещал летать с ней только на частных самолетах.

«Неплохой, с юмором, плотненький. Круто, что он стоит на ногах», — взяла на заметку мужчину Анна.

Но не смогла сразу определиться, на ком остановить свой выбор., и взяла музыкальную паузу.

«Во время пения определюсь, кто это будет. Очень волнуюсь, надеюсь, я сделаю правильный выбор», — призналась красотка. В итоге Семенович не ушла без жениха – она выбрала риелтора Юрия.

Ранее жениха на этом же проекте нашла Анастасия Волочкова. Балерина буквально увела мужчину у невесты, поскольку не была героиней проекта, а выступила в качестве звездной свахи.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!