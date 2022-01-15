«Неплохой, с юмором, плотненький»: Семенович вслед за Волочковой нашла себе жениха на «Давай поженимся!»

Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович пришла на «Давай поженимся!» в статусе невесты. И устроила смотрины женихов, заручившись поддержкой Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой.
На шоу за сердце Анны пришли бороться Юрий, владелец агентства недвижимости, телохранитель Юрий и отец со стажем Максим. Семенович не стала скрывать, что ей нужен состоятельный жених, потому что содержать мужчину она не намерена.
Глаз Семенович зацепился за первого претендента, Юрия. С мужчиной певица оказалась знакома, к тому же он пообещал летать с ней только на частных самолетах.
«Неплохой, с юмором, плотненький. Круто, что он стоит на ногах», — взяла на заметку мужчину Анна.
Но не смогла сразу определиться, на ком остановить свой выбор., и взяла музыкальную паузу.
«Во время пения определюсь, кто это будет. Очень волнуюсь, надеюсь, я сделаю правильный выбор», — призналась красотка. В итоге Семенович не ушла без жениха – она выбрала риелтора Юрия.
Ранее жениха на этом же проекте нашла Анастасия Волочкова. Балерина буквально увела мужчину у невесты, поскольку не была героиней проекта, а выступила в качестве звездной свахи.
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