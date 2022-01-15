«Как круто»: Рудова в секси-топе, под которым ничего нет, взбудоражила фантазию фанатов

Наталья Рудова – одна из самых сексуальных актрис современного российского кинематографа. В ее инстаграме миллионы фолловеров, которые следят за бурной жизнью эффектной блондинки. Звезда же в свою очередь не забывает баловать фанатов новыми кадрами.

На этот раз Наталья показала фото, на котором позировала в белом секси-топе, под которым не было нижнего белья. Таким оригинальным способом блондинка поздравила со Старым Новым годом.

«Как круто когда много «Новых годов». Всех со Старым Новым годом», — написала Рудова.

Фанаты бурно отреагировали на публикацию.

«Огонь! Ух, какая! Красотка. Шикарная! Просто нет слов», — писали пользователи Сети.

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