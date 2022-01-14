На спорте: Рудова в секси-топе потрясла грудью, запыхавшись на беговой дорожке

Наталья Рудова — большая поклонница спорта. Актриса предпочитает кардиотренировки, которые поддерживают ее тело в идеальной форме.

В своем инстаграме актриса поделилась кадрами, на которых запечатлелась на беговой дорожке. 38-летняя блондинка позировала в секси-топе, который практически обнажил ее грудь. Многомиллионная армия фанатов встречает подобные кадры своей любимицы «на ура».

«Огонь! Класс! Шикарная! Самая лучшая!» — пишут пользователи Сети в комментариях на странице актрисы.

Напомним, популярность Наталья Рудова получила благодаря сериалу «Татьянин день», который вышел на экраны в начале 2000-х. также она отметилась на съемочной площадке «Универа», а совсем недавно сыграла одну из главных ролей в комедийной картине «Свингеры».

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