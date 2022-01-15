Перед баней: как 66-летняя Лариса Долина выглядит на самом деле без макияжа и прически

В прошлом году разговоров о Ларисе Долиной только и было что о ее волшебном омоложении. Народная артистка и впрямь значительно скинула внешне – и возраст, и вес. Она завела Instagram и даже освоила фотошоп, в результате на некоторых кадрах она вовсе стала выглядеть едва ли не подростком.

Но сейчас, судя по всему, Долина решила быть честна перед аудиторией. Певица показала себя перед походом в баню – она отдыхает с семьей в Кисловодске, у них традиция – ходить на Старый Новый год в парную.

Селфи сделала сама Долина. Она предстала в банном халате, в очках, без макияжа и пышной прически. Поклонники увидели, как на самом деле звезда выглядит без сценического антуража.

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