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Перед баней: как 66-летняя Лариса Долина выглядит на самом деле без макияжа и прически

Звезда эстрады не перестает удивлять поклонников.

Перед баней: как 66-летняя Лариса Долина выглядит на самом деле без макияжа и прически
Лариса Долина. Фото: instagram.com/larisa.dolina.official/

В прошлом году разговоров о Ларисе Долиной только и было что о ее волшебном омоложении. Народная артистка и впрямь значительно скинула внешне – и возраст, и вес. Она завела Instagram и даже освоила фотошоп, в результате на некоторых кадрах она вовсе стала выглядеть едва ли не подростком.

Но сейчас, судя по всему, Долина решила быть честна перед аудиторией. Певица показала себя перед походом в баню – она отдыхает с семьей в Кисловодске, у них традиция – ходить на Старый Новый год в парную.

Лариса Долина. Фото: instagram.com/larisa.dolina.official/

Селфи сделала сама Долина. Она предстала в банном халате, в очках, без макияжа и пышной прически. Поклонники увидели, как на самом деле звезда выглядит без сценического антуража.

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