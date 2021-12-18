«Ну ничего себе, какая красота»: Долина в платье в пол с блестящим эффектом предстала в Ижевске

Лариса Долина может похвастаться не только сильным вокалом, но и эффектной внешностью. За последний год она так преобразилась, что сразила даже многих коллег Ксения Собчак, Александр Олешко и другие звезды адресуют ей комплименты.

Певица смогла похудеть больше чем на 20 килограммов. Она также сменила гардероб и теперь предстает на сцене не только в роскошных платьях, но и молодежный образах.

17 декабря Лариса Александровна приехала в Ижевск. Она дала концерт для своих поклонников. А так как близится Новый год, ее костюмы отличаются особыми деталями.

На этот раз артистка вышла на сцену в черном платье в пол с пайетками и декольте в виде молнии. Объемная прическа и макияж дополнили вечерний лук. Долина покрасовалась с продюсером Борисом Рубиновским.

«Мои непростые, но очень насыщенные положительными эмоциями дни заканчиваются! Но только здесь и сейчас! Дальше еще насыщенней график!» — поделилась звезда.

Поклонники и друзья пришли в восторг от ее образа. Долина никого не оставила равнодушным. «Ну ничего себе, какая красота», — заявила Лера Кудрявцева. «Вы прекрасная. Восхищаюсь и любуюсь», «Изумительно выглядите», «Лариса Александровна, очень красивое платье, вам очень идет», «Непростая, но добрая и красивая, с душой ангела, Лариса Александровна», «Шикарная красавица! Изумительный образ, Лариса!», — прокомментировали пост подписчики.

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