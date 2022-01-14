«Решетова ребенка с папой точно не оставит»: Тимати посадил годовалого сына за руль

Шоумен Тимати разместил в последних Stories личного микроблога ролик с участием своего маленького сына Ратмира. Знаменитость разрешил малышу самому управлять машиной.

Тимати любит экстремальный спорт. Своих детей музыкант с ранних лет приучает не бояться морских волн и скорости на дорогах. А недавно Тимур Юнусов показал младшему наследнику, как водить машину. К слову, автомобиль был не на пульте управления.

Годовалый Ратмир сам вел настоящий крупногабаритный автомобиль. Тимати вначале придерживал руки сына, а потом и вовсе позволил малышу самому управлять машиной.

Своими действиями Тимати спровоцировал волну негативных комментариев:

«И звание «Отец года» получает Тимати! Мало того, что порулить ребенку дал на дороге общего пользования, так еще и руль не придерживал», «После таких сторис Решетова ребенка с папой точно не оставит».

Напомним, ранее Тимати вместе с сыном Ратмиром на руках позировал возле Джигана. Примечательно, что муж Оксаны Самойловой тоже взял на руки своего наследника. Артисты и друзья сделали традиционное фото на отдыхе.

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