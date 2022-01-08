«Вдалеке от семьи»: Туктамышева без макияжа прогулялась по нарядному Таллину в рождественский вечер

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева проводит рождественские каникулы вдали от дома, на сборах.
Звезда льда показала у себя в микроблоге прогулку по рождественскому Таллину и призналась:
«С детства помню этот праздник как тихий, уютный и волшебный. А еще всегда в нашей семье это был «день перед маминым днем рождения».
Последнее время часто встречаю этот праздник вдалеке от семьи, потому что в это время сборы, но все равно мысленно всех обнимаю!», — написала фигуристка.
Для променада по рождественскому городу Туктамышева утеплилась в укороченную дубленку и платок. Девушка отказалась от макияжа на время прогулки.
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