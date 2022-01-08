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«Вдалеке от семьи»: Туктамышева без макияжа прогулялась по нарядному Таллину в рождественский вечер

Фигуристка вспомнила, как отмечала праздник в кругу родных.

«Вдалеке от семьи»: Туктамышева без макияжа прогулялась по нарядному Таллину в рождественский вечер
Елизавета Туктамышева. Фото: Global Look Press

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева проводит рождественские каникулы вдали от дома, на сборах.

Звезда льда показала у себя в микроблоге прогулку по рождественскому Таллину и призналась:

«С детства помню этот праздник как тихий, уютный и волшебный. А еще всегда в нашей семье это был «день перед маминым днем рождения».

Последнее время часто встречаю этот праздник вдалеке от семьи, потому что в это время сборы, но все равно мысленно всех обнимаю!», — написала фигуристка.

Елизавета Туктамышева. Фото: instagram.com/liza_tuktik/

Для променада по рождественскому городу Туктамышева утеплилась в укороченную дубленку и платок. Девушка отказалась от макияжа на время прогулки.

Елизавета Туктамышева. Фото: instagram.com/liza_tuktik/

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