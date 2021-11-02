На свет появилась малышка Агафья: Алексей Кортнев в очередной раз стал отцом

У музыканта теперь уже шестеро детей.

Певец Алексей Кортнев стал отцом в шестой раз. Наследницу Агафью ему подарила любимая жена Амина Зарипова. В Instagram группы «Несчастный случай» появилось поздравление музыканта с важным событием в жизни его семьи.

«Поздравляем Алексея и Амину с рождением дочки! Всей нашей дружной командой желаем здоровья малышке Агафье и счастливым родителям!» Коллеги Кортнева

«Господи! Какое счастье!» — отметила в комментариях актриса Любовь Толкалина, которая много лет дружит с семьей Алексея Кортнева.

Напомним, что у Алексея Кортнева и Амины Зариповой четверо общих наследников. Двое сыновей и столько же дочерей. Также у лидера «Несчастного случая» есть два сына от предыдущих отношений.

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