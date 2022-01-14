«Со Старым Новым годом»: Леонида Агутина засняли рядом с женщиной с ребенком

Леонид Агутин и Анжелика Варум женаты более 20 лет. Их единственная дочь Елизавета уже много лет живет и учится в США, а недавно она получила американский паспорт.

В своем инстаграме Леонид Агутин поделился кадрами, на которых появился в обществе поклонников. Свободные дамы, пользуясь случаем, тут же буквально «облепили» своего кумира. Одна из них была с ребенком. Видеороликом со встречи Агутин поделился в своем инстаграме.

«С Наступающим Старым Новым Годом, дорогие инопланетяне! Берегите себя! Поди ж не первый день празднуем! Пусть все будет хорошо!» — подписал кадры Агутин.

Напомним, Агутина не раз уличали в измене Варум. Несколько раз Анжелика собиралась даже подавать на развод, но до крайней точки дело не доходило. Пара живет вместе.

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