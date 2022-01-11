Агутин исполнил песню «Никаких больше вечеринок» под аккомпанемент оркестра

Новым гостем шоу LAB Антона Беляева (Therr Maitz) стал 53-летний музыкант и певец Леонид Агутин.

В Сети появился ролик, как Агутин под аккомпанемент оркестра, хора и самого Беляева исполняет хит молодежной группы Cream Soda «Никаких больше вечеринок».

Популярная танцевальная песня, вышедшая в 2019 году, заставила пуститься в пляс даже заслуженного артиста РФ, который пишет хиты с начала 90-х и номинируется на латинскую «Грэмми».

Полный выпуск LAB с интервью Агутина доступен на видеосервисе Premier. Напомним, что с недавнего времени шоу выходит и на канале ТНТ.

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