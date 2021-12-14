«Зима домашняя, матовая»: Леонид Агутин показал, как выглядит его подмосковный особняк после снегопада

Музыкант Леонид Агутин восхищен тем, какой порядок и чистоту у него во дворе навел снежный декабрь.

Вернувшийся накануне с гастролей в Минске наставник шоу «Голос» Леонид Агутин восхитился тем, как стал выглядеть участок их с Анжеликой Варум подмосковного дома.

Все усыпано снегом, превратившим сад в белую сказку.

Леонид Агутин решил поделиться невероятной красотой с подписчиками, особенно вдохновив и удивив тех, до чьих домов пока не добралась настоящая зима со снегом.

В микроблоге Леонид Агутин разместил несколько шикарных снимков, на которых запечатлел зимние красоты.

«Зима домашняя, матовая, обильная, теплая», — подписал кадры Леонид Агутин.

Стоит отметить, что многие знаменитости в эти декабрьские предновогодние дни показывают, как преобразились участки их домов после снегопада.

Недавно видео из замка делился телеведущий и пародист Максим Галкин. Он через окно показал, как выглядит зимний сад.

Дизайнер и глава Дома моды Марина Юдашкина демонстрировала очаровательные кадры со своим участием — в белой шубке она прогулялась по дорожкам заснеженного участка.

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