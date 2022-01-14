«Какой ужас»: Ахеджакова намекнула, что не будет смотреть американскую «Иронию судьбы»

В скором времени на экраны выйдет американская версия «Иронии судьбы». Создали ожидают, что проект станет весьма успешным, а новые лица адаптируют картину под американскую версию.

Так, например, Ипполита в ней играет китаец — звезда нового фильма «Мортал Комбат» Льюис Танн. Барбару Брыльску и вовсе поменяли на племянницу Джулии Робертс Эмму. Но больше всего изменений претерпела героиня Лии Ахеджаковой. В импортной версии подругу Нади сыграет афроамериканка.

Оказалось, что афроамериканка Фикиле Мктвала раньше играла в театре на Бродвее. Она родилась в Южной Африке, а сейчас живет в Нью-Йорке. Сама же Ахеджакова намекнула, что не планирует следить за новым проектом.

«Ой, какой… ужас. Вы знаете… меня это совершенно… Меня про эту «Иронию судьбу» уже замучили. Ну, и ради бога, мы тоже снимаем их версии. Я бы круче сказала: наплевать на нее. Не до этого, вот право! Не до этого!» — цитирует Ахеджакову «Комсомольская правда» Санкт-Петербург.

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