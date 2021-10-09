Как сейчас живет Леонид Куравлев
Видео
Как выбрать экошубу на зиму
Видео

«Я боюсь рот открыть»: Ахеджакова рассказала, как прошел после скандала спектакль «Первый хлеб»

Как отметила актриса, она всем довольна, потому что обошлось без провокаций.

«Я боюсь рот открыть»: Ахеджакова рассказала, как прошел после скандала спектакль «Первый хлеб»
Лия Ахеджакова. Фото: Globallookpress.com

Актриса Лия Ахеджакова заявила, что спектакль «Первый хлеб» в театре «Современник» прошел 3 и 4 октября без каких-либо происшествий и провокаций.

Лия Ахеджакова
Лия Ахеджакова. Фото: Globallookpress.com

На постановке были друзья Лии Ахеджаковой. Им все понравилось. Провокаторов в зале, к счастью, не было. Причем вокруг театра на всякий случай стояла полиция.

«После того, как СМИ опять написали какую-то лажу про меня, меня попросили не давать интервью. Я боюсь рот открыть. Как чего не скажу, на одни и те же грабли наступаю. Как рот открою – мне конец. Журналисты меня неправильно интерпретируют. Поэтому лучше ничего не говорить».

Лия Ахеджакова

Напомним, что организация «Офицеры России» обращалась с жалобой в Генпрокуратуру. Они посчитали спектакль «предельно неуважительным к защитникам Отечества», сообщает «Комсомольская правда».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Лия АхеджаковаНовости googleСпектакль "Первый хлеб"театр "Современник"