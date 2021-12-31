Отношения двух невротиков: психолог оценила поступки героев фильма «Ирония судьбы»

Культовый советский фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» 31 декабря 2021 года покажут сразу два федеральных телеканала. В 15:35 картина выйдет в эфир «Россия 1», а в 17:25 — на Первом канале.

Для старшего поколения это непревзойденная классика. Но так ли возвышены и прекрасны отношения, показанные в данном фильме? Психолог Полина Токарева дала оценку персонажам картины, и ее заключения оказались довольно суровыми.

«Женя Лукашин — это холостой мужчина, который в достаточно взрослом возрасте живет с мамой. У него есть девушка, которая его любит, которая приехала встречать с ним Новый год, на которой он должен был еще и жениться. У человека проблемы с алкоголем, с ответственностью: он вламывается в чужую квартиру, ведет себя истерично, не уходит оттуда. Абсолютно истеричный, пьющий, постоянно оскорбляет Надю, обесценивает ее – еду, пение, вообще все. Это позиция не взрослого, это позиция капризного ребенка», — цитирует специалиста сайт «Киноафиша.инфо». «Надя — красивая взрослая женщина, которую уже зовут выходить замуж. И из двух вариантов — из надежного красивого Ипполита и алкоголика, который появился в ее квартире, — выбирает алкоголика. Стремление наших женщин к страданию непобедимо. Заметьте: появляется Ипполит, и Надя не просит Ипполита убрать незнакомого мужчину из квартиры, она не вызывает полицию, то есть вот мужчина в ее квартире ее оскорбляет, не уходит — и это на протяжении всего фильма. А Женя Лукашин при этом так легко бросает свою невесту, которая ждала его в Москве!»

Психолог констатировала, что роман Нади и Жени — это отношения двух невротиков. Ментально здоровая женщина не заинтересовалась бы мужчиной, который начал ее оскорблять, но для женщины с низкой самооценкой этот эпизод превратился в начало большой любви.

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