Гонорар вполне приличный: стали известны заработки Чернышева за участие в шоу

Муж актрисы Анастасии Заворотнюк неплохо заработал за время новогодних праздников.

Фигурист и муж актрисы Анастасии Заворотнюк, Петр Чернышев, серьезно обогатился на новогодних праздниках, выступая в шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро».

Выяснилось, что контракт на выступление был заключен с ИП Чернышев. Судя по сайту госзакупок, Петр Чернышев за девять праздничных шоу заработал три миллиона 375 тысяч рублей. Эти деньги — некая субсидия из федерального бюджета. Сама же постановка «Лебединое озеро» — выполнение «государственного задания».

Отметим, что далеко не вся сумма досталась Петру Чернышеву. Деньги были поделены между всеми участниками спектакля, сообщает «Комсомольская правда».

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Напомним, что всего в постановке «Лебединое озеро» занят 21 артист. При этом главных ролей — семь.

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