Рассекали лед: Навка в песочном свитере и лосинах предстала на публике с Чернышевым

Татьяна Навка является одной из самых известных российских фигуристок. Она не скрывает, что любит лед и продолжает выступать, хоть уже давно покинула большой спорт. Спортсменка создает красочные представления.

Порой в них участвуют не только чемпионы, но и ее маленькая дочка Надежда, которая пошла по стопам мамы. Недавно они ездили в Дубай, где показали одну из постановок «Спящая красавица».

Каждый год Навка готовится порадовать зрителей в новогодние каникулы. На этот раз она подготовила «Лебединое озеро». Отрывок из этой постановки фигуристка продемонстрировала для публики на катке в торговом центре.

На лед она вышла сначала в лосинах и песочном свитере. Татьяна выступила в паре с Петром Чернышевым. Фигурист уже два года находит силы для появления на публике. Его жена Анастасия Заворотнюк находится на лечении.

Позже Навка уже в костюме снова откатала номер. Публика тепло их встретила. Фееричные поддержки, легкое катание и яркие образы произвели на них впечатление.

Премьера шоу состоится 25 декабря. «Какие роскошные», «Как круто катаетесь», «Это что-то волшебное», «Невероятный труд», «Красиво очень», «Навка и Чернышев бесподобные», «Это выше всех похвал», «Какие красивые», — стали писать пользователи Сети.

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