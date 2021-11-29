Сбрил бороду и помолодел: как выглядит муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев

Фигурист появился на публике впервые за долгое время.

Муж тяжелобольной Анастасии Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев впервые за долгое время появился на публике. Спортсмен вышел на лед ГУМ-катка вместе с Татьяной Навкой, которая представила свою версию «Лебединого озера».

Чернышев сбрил бороду и заметно помолодел, отметили фанаты фигурного катания. Сейчас он выглядит не таким измученным, как раньше. На льду он появился в красиво расшитом жакете. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Напомним, о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк стало известно в 2019-м. Ранее она родила Чернышеву дочь Милу. В мае 2020-го стало известно, что у актрисы злокачественное новообразование мозга. Фигурист бросил все силы на то, чтобы спасти жену. Известно, что они живут в коттеджном поселке Крекшино.

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