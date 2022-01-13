«От меня одно удовольствие»: звезда «Холостяка» Адель Вейгель красиво выставила упругие «мячики» в платье без бюстгальтера

Наряд оказался столь откровенным, что, кажется, прелести могут выпасть из декольте в любую минуту.

Красавица-модель Адель Вейгель получила свою порцию славы на шоу «Холостяк» с рэпером Тимати. Стройная и длинноногая шатенка не смогла впечатлить рэпера своим поцелуем, зато после проекта пользуется огромной популярностью у сильной половины своих фолловеров.

И нередко дразнит подписчиков довольно пикантными кадрами и ракурсами. На этот раз красотка красиво выставила пышный бюст в откровенном декольте, позабыв про бюстгальтер.

«От меня нет никакого толку. Одно удовольствие», — подписала видео красотка.

В комментариях начался «пожар». Фолловеры спешили одарить прекрасную нимфу комплиментами: «Вауууу, вы такая красивая», «Дива Адель», «Огонь девушка, тебя обожаю очень очень люблю Адель», «Милашка моя любимая», «От всего мужского пола — спасибо за этот видос».

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