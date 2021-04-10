«Адель, слабенько»: Тимати остался недоволен первым поцелуем с Вейгель в «Холостяке»

Пятую неделю за сердце Тимура Юнусова борются 11 красавиц. Пятый выпуск шоу «Холостяк», который вышел на ТНТ 10 апреля, преподнес свои сюрпризы. Одним из первых стал поцелуй между Тимати и моделью Адель Вейгель.
Девушки проходили тест на совместимость с холостяком и Адель оказалась перед выбором: поцеловать холостяка или продолжить тест и приблизиться на три шага к свиданию с Тимати.
Модель долго не раздумывала и решилась на поцелуй. Вейгель скромно подошла к холостяку и чмокнула его в щечку.
Кстати, это был первый поцелуй на проекте. После этого Тимати поделился впечатлениями: «Ну, Адель, это слабенько было».
Он признался, что первый поцелуй не оставил никакого следа в сердце.
«Если бы у меня была возможность в первый раз поцеловать кого-то в щеку, то человек точно бы этого не забыл», — заключил Тимур.
Очевидно, поцелуй Адель он позабыл в следующую минуту.
Кстати, другие участницы тоже осудили выбор девушки и, оказавшись на ее месте, предпочли бы продолжить борьбу за свидание с холостяком.
Стоит отметить, что в четвертом выпуске модель Адель Вейгель была главной кандидаткой на вылет, но на церемонии роз рэпер решил спасти ее, в итоге проект покинула Татьяна Супиченко.