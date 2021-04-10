«Адель, слабенько»: Тимати остался недоволен первым поцелуем с Вейгель в «Холостяке»

Модель, которая в прошлом выпуске чуть не покинула проект, не смогла впечатлить рэпера.

Пятую неделю за сердце Тимура Юнусова борются 11 красавиц. Пятый выпуск шоу «Холостяк», который вышел на ТНТ 10 апреля, преподнес свои сюрпризы. Одним из первых стал поцелуй между Тимати и моделью Адель Вейгель.

Девушки проходили тест на совместимость с холостяком и Адель оказалась перед выбором: поцеловать холостяка или продолжить тест и приблизиться на три шага к свиданию с Тимати.

Модель долго не раздумывала и решилась на поцелуй. Вейгель скромно подошла к холостяку и чмокнула его в щечку.

Кстати, это был первый поцелуй на проекте. После этого Тимати поделился впечатлениями: «Ну, Адель, это слабенько было».

Он признался, что первый поцелуй не оставил никакого следа в сердце.

«Если бы у меня была возможность в первый раз поцеловать кого-то в щеку, то человек точно бы этого не забыл», — заключил Тимур.

Очевидно, поцелуй Адель он позабыл в следующую минуту.

Кстати, другие участницы тоже осудили выбор девушки и, оказавшись на ее месте, предпочли бы продолжить борьбу за свидание с холостяком.

Стоит отметить, что в четвертом выпуске модель Адель Вейгель была главной кандидаткой на вылет, но на церемонии роз рэпер решил спасти ее, в итоге проект покинула Татьяна Супиченко.

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