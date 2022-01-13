Папина копия: Марина Кравец запечатлела, как годовалая дочурка на пляже нашла клад

Новогодние каникулы и первые рабочие дни года семья Марины Кравец проводит в Дубае. Отпуск получился долгожданным для малышки Веронички, она с удовольствием купается и играет на пляже, а мама только успевает ловить трогательные мгновения в свой объектив.

На этот раз Кравец показала, как дочурка разбирает ведерко с игрушками для песочницы. Любопытство и деловитость малышки умилили не только родительницу, но и подписчиков Марины – многие увидели с нового ракурса, насколько сильно дочка юмористки похожа на отца.

«Опа! Нашли клад», — сообщила звездная мама.

Отметим, что дочке Марины Кравец весной уже исполнится два годика. Отцом девочки является сценарист и продюсер Аркадий Водахов, за которого актриса вышла замуж еще в 2013 году.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!