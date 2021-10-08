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Цвета солнца: звезда Comedy Club Марина Кравец отметилась на прогулке в желтом худи и джогерах

Актриса следит за трендами и выбирает модные образы.

Цвета солнца: звезда Comedy Club Марина Кравец отметилась на прогулке в желтом худи и джогерах
Марина Кравец. Фото: Global Look Press

Единственная участница-женщина шоу Comedy Club Марина Кравец минувшие выходные провела с дочкой за городом. У нее осталось много фотографий, которыми актриса с удовольствием делится с подписчиками своего микроблога.

Для прогулки на фоне осенних пейзажей Кравец решила одеться в тон природе. Звезда облачилась в трендовый трикотажный костюм, состоящий из худи и джогеров, яркого желтого цвета. Подобные комплекты сейчас на пике популярности – комфортные, удобные и стильные, так что их можно встретить в гардеробах многих модниц.

Марина Кравец. Фото: instagram.com/marinakravets/

Кравец брала с собой полуторагодовалую дочку Веронику. Мама нечасто показывает девочку публике, но в этот раз делала исключение.

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