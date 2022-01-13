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Элджей взвоет от отчаяния: Ивлеева на отдыхе едва прикрыла вид спереди крошечными стрингами

Блогер и телеведущая отдыхает в Мексике.

Элджей взвоет от отчаяния: Ивлеева на отдыхе едва прикрыла вид спереди крошечными стрингами
Настя Ивлеева. Фото: instagram.com/_agentgirl_/

Рэпер Элджей наверняка взвоет от отчаяния при виде новой порции горячих фото своей экс-жены Насти Ивлеевой. Длинноногая красотка отдыхает в Мексике и снова показала достоинства совей фигуры в микроблоге.

На этот раз инстадива ограничилась фотографиями спереди. Но и здесь взволноваться было от чего: она едва скрыла прелести крошечными черными стрингами, а упругое бедро кокетливо подняла повыше. Силуэт свел с ума добрую половину фолловеров блогерши.

Настя Ивлеева. Фото: instagram.com/_agentgirl_/

Напомним, что Настя Ивлеева и Элджей развелись в прошлом году. Они были в браке два года.

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