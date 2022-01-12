«А Карпович опять за бортом?»: Прилучный веселился с Муцениеце и сыном Тимофеем, оставив дома «папину дочку»

Еще 11 января сын Агаты Муцениеце — Тимофей — отметил свой день рождения. Ему исполнилось 9 лет.

Агата Муцениеце закатила шумную вечеринку по случаю дня рождения своего первенца — сына Тимофея. Ему исполнилось 9 лет. Естественно, поздравить такого взрослого парня с важным событием пришел и его отец «мажор» Павел Прилучный.

В Storeis микроблога Агата Муцениеце щедро делилась фотоотчетом и кадрами с праздника. Ну а поклонники следили, не появится ли рядом с Прилучным его новая пассия. Однако, судя по всему, «папину дочку» Павел предусмотрительно оставил дома. Карпович на торжестве так и не появилась. Не исключено, что со своей «мачехой» Тимофей увидится позже, когда навестит отца.

Ну а пока Агата дала понять, что улетела с детьми в отпуск. Так что своего «пасынка» Мирослава Карпович увидит еще нескоро. Ну а может быть, подарок для мальчика «папина дочка» передала через Павла.

«А Карпович опять за бортом?? Почему не позвали?? А как же высокие отношения в семье?», «Ну Паша не выглядит расстроенным, вполне себе счастлив в компании бывшей жены», «Ну праздник-то у Тимофея, причем тут «папина дочка»? Вот мама и папа рядом, мальчику приятно», — пишут поклонники на фанатской страничке Прилучного.

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