«Очень хороший парень был»: Тина Канделаки высказала свое мнение о Михаиле Зеленском

Ведущий умер в возрасте 46 лет от инсульта.

Известный ведущий ВГТРК Михаил Зеленский умер в возрасте 46 лет. У него был инсульт. Трагедия случилась во время отдыха журналиста с третьей женой в Доминиканской Республике. Михаила доставили в местную больницу, но спасти его не удалось.

Слова скорби выражают многие представители российского шоу-бизнеса. Примкнула к их числу и Тина Канделаки.

«Мы с Мишей Зеленским учились вместе в Институте повышения квалификации сотрудников радио и ТВ. Очень хороший парень был. Сразу было понятно, что из него получится отличный журналист и ведущий. И получился. Очень жаль, что Миша ушел из жизни так рано. Царствие небесное», — написала Канделаки в своем Telegram-канале.

Напомним, Михаил Зеленский был ведущим выпусков программы «Вести» на телеканалах РТР и «Культура» в 1999-2001 годах. В 2014 году вел программу «Вести-Москва. Неделя в городе. С 2016 года — ведущий программы «Билет в Большой» на телеканале «Россия-Культура».

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