Последняя поездка: названа причина смерти Михаила Зеленского

Телеведущий отдыхал в Доминиканской Республике с третьей женой.

Ведущий канала «Россия-Культура» Михаил Зеленский умер в возрасте 46 лет. Причиной смерти, по предварительным данным, стал инсульт. Трагедия случилась во время отдыха журналиста с третьей женой в Доминиканской Республике. Зеленского отвезли в больницу, но врачам не удалось его спасти. Об этом сообщает сайт mk.ru.

«Вечная память. На 47-м году жизни скончался наш телеведущий Михаил Зеленский», — сообщил заместитель руководителя телеканала «Россия-Культура» Александр Ефимович.

Напомним, Михаил Зеленский был ведущим выпусков программы «Вести» на телеканалах РТР и «Культура» в 1999-2001 годах. В 2014 году вел программу «Вести-Москва. Неделя в городе. С 2016 года — ведущий программы «Билет в Большой» на телеканале «Россия-Культура».

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