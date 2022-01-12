«Всего 46»: Дмитрий Борисов назвал жуткими вестями смерть Михаила Зеленского в Доминикане

Как отметил телеведущий, его коллега был очень светлым человеком.

Телеведущий Дмитрий Борисов в Твиттер отреагировал на смерть своего коллеги Михаила Зеленского в Доминикане.

Жуткие вести из Доминиканы. На отдыхе скоропостижно скончался Михаил Зеленский, первый ведущий шоу «Прямой эфир» и многолетний программы «Вести-Москва». Всего 46.

Соболезнования всем близким, друзьям и коллегам. Михаил был настоящим профи и, было видно, очень светлым человеком. pic.twitter.com/OSLi6OhYdD — Дмитрий Борисов (@ddb1) January 11, 2022

«Жуткие вести из Доминиканы. На отдыхе скоропостижно скончался Михаил Зеленский, первый ведущий шоу «Прямой эфир» и многолетний программы «Вести-Москва». Всего 46». Дмитрий Борисов

Как отметил Дмитрий Борисов, он выражает соболезнования всем близким, друзьям и коллегам Михаила Зеленского.

«Михаил был настоящим профи и, было видно, очень светлым человеком», — заметил Дмитрий Борисов.

Напомним, что в Доминикане Михаил Зеленский отдыхал со своей третьей женой психологом Милой Рубинчик. Причиной смерти стал инсульт.

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