«Всего 46»: Дмитрий Борисов назвал жуткими вестями смерть Михаила Зеленского в Доминикане

Телеведущий Дмитрий Борисов в Твиттер отреагировал на смерть своего коллеги Михаила Зеленского в Доминикане.
Жуткие вести из Доминиканы. На отдыхе скоропостижно скончался Михаил Зеленский, первый ведущий шоу «Прямой эфир» и многолетний программы «Вести-Москва». Всего 46.
Соболезнования всем близким, друзьям и коллегам. Михаил был настоящим профи и, было видно, очень светлым человеком. pic.twitter.com/OSLi6OhYdD
— Дмитрий Борисов (@ddb1) January 11, 2022
«Жуткие вести из Доминиканы. На отдыхе скоропостижно скончался Михаил Зеленский, первый ведущий шоу «Прямой эфир» и многолетний программы «Вести-Москва». Всего 46».
Как отметил Дмитрий Борисов, он выражает соболезнования всем близким, друзьям и коллегам Михаила Зеленского.
«Михаил был настоящим профи и, было видно, очень светлым человеком», — заметил Дмитрий Борисов.
Напомним, что в Доминикане Михаил Зеленский отдыхал со своей третьей женой психологом Милой Рубинчик. Причиной смерти стал инсульт.
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